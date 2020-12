DoorDash startet bei Börsendebüt durch

(Reuters) Anleger reissen sich um die Aktien von DoorDash. Die Titel des grössten US-Essenslieferanten stiegen bei ihrem Börsendebüt am Mittwoch um bis zu 195,49 $ und verdoppelten ihren Ausgabepreis nahezu. Damit ist das Unternehmen an der Börse rund 70 Mrd. $ wert. Das ist mehr als eineinhalb so viel wie die Marktkapitalisierung der europäischen Konkurrenten Delivery Hero (DHER 109.50 +1.11%) und Just Eat (TKWY 86.50 +0.44%) Takeaway zusammengerechnet. Bei einer Finanzierungsrunde im Juni war DoorDash lediglich mit 16 Mrd. $ bewertet worden.

Das Unternehmen hatte seine Anteilsscheine zu 102 $ und damit oberhalb der Angebotsspanne losgeschlagen. Mit einem Emissionsvolumen von etwa 3,4 Mrd. $ ist der Börsengang des Unternehmens einer der grössten des Jahres. Zu den Grossen Anteilseignern zählen Technologieinvestor Softbank (Softbank 37.64 -4.44%) und die Beteiligungsfirma Sequoia.

Wie Delivery Hero und die «Lieferando»-Mutter Takeaway sowie die US-Rivalen Uber (UBER 52.63 -3.16%) Eats und Grubhub profitiert Doordash von der steigenden Nachfrage nach Essenslieferungen in der Corona-Pandemie. In den ersten neun Monaten hat sich der Umsatz des Börsenneulings auf 1,92 Mrd. $ mehr als verdreifacht. Im Windschatten der DoorDash-Rally gewannen die Aktien der Konkurrenten am Mittwoch bis zu 7,7%.

Airbnb steht in den Startlöchern

Experten sehen in dem DoorDash-Kursfeuerwerk ein gutes Omen für das Debüt von AirBnB am Donnerstag. Der Online-Zimmervermittler hatte am Montag dank einer starke Nachfrage die Angebotsspanne für seine Aktien auf 56 bis 60 $ angehoben. Dem «Wall Street Journal» zufolge könnte der Ausgabepreis noch darüber liegen. Damit läge das Emissionsvolumen über den bislang angepeilten bis zu 3,1 Mrd. $.

Parallel zu DoorDash feierte C3.ai am Mittwoch ebenfalls ein fulminantes Börsendebüt. Die Aktien des Spezialisten für Analyse-Software zur Verhinderung von Geldwäsche oder Betrug stiegen auf bis zu 115 $. Das Unternehmen hatte 15,5 Mio. Anteilsscheine zu je 42 $ zugeteilt. Zu seinen Kunden zählen der Ölkonzern Royal Dutch Shell (RDSB 1'343.40 -3.37%), der Minenkonzern 3M (MMM 174.02 +0.31%) und das US-Verteidigungsministerium.