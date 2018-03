Doppeltes Defizit drückt den Dollar

Die Schwäche des Dollars ist eine der grössten Überraschungen der letzten Jahre. Seit Ende 2016, kurz nach Donald Trumps Wahlsieg, hat der Greenback gegenüber einem Korb verschiedener Währungen rund 13% verloren. Der Euro-Dollar-Kurs ist von nahe der Parität auf 1.23 $/€ gestiegen, zum Franken notiert der Dollar wieder unter 95 Rappen.

Viele Ökonomen und Analysten stellt die Dollarabwertung vor ein Rätsel. Denn es spricht so vieles für eine Fortsetzung der Dollarhausse, die Ende 2014 mit einem scharfen Kursanstieg begonnen hatte: Der Zinsvorteil gegenüber Europa und Japan hat sich ausgeweitet, und das Wirtschaftswachstum liegt in den USA ebenfalls über dem in anderen Industrienationen.