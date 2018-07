Dormakaba steckt im Tief

Der Schliesstechniker Dormakaba holt sich derzeit keine Pluspunkte: Nach der kürzlichen Ankündigung, in VR und Geschäftsleitung an der Spitze ein – verpöntes – Doppelmandat einzuführen, folgt jetzt nur kurze Zeit später die Gewinnwarnung. Das Unternehmen hat am Donnerstagmorgen mitgeteilt, dass die Ziele im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 (per Ende Juni) verfehlt worden sind. Zudem muss der Zeitpunkt, bis zu dem die Mittelfristziele erreicht sein sollen, gleich zwei Jahre hinausgeschoben werden.

Wenn die Meldung auch nicht ganz überraschend gekommen ist, enttäuscht hat sie dennoch, vor allem betreffend die Mittelfristziele. Entsprechend hat die Börse reagiert: Die Aktien haben bis Donnerstagmittag fast ein Fünftel an Wert verloren.

Marge sinkt

Der Umsatz konnte gemäss den provisorischen und noch nicht geprüften Zahlen zwar rund 13% auf gut 2,8 Mrd. Fr. gesteigert werden. Das organische Wachstum erreichte allerdings lediglich 2,5% – deutlich weniger als erwartet. Das operative Ergebnis Ebitda ist zwar gewachsen, die Marge aber hat sich von 15,4 auf noch 15% zurückgebildet. Der detaillierte Abschluss wird am 11. September präsentiert.

Das Management hält fest, dass die Integration der zwei Unternehmen Dorma und Kaba zwar «in den meisten Ländern weitgehend abgeschlossen» sei. Die Integration hat aber Spuren hinterlassen, vor allem in den zwei sehr wichtigen Märkten USA und Deutschland.

Wie CEO Riet Cadonau an einer Telefonkonferenz ausführte, fiel in den USA neben einer schwachen Marktverfassung in den Geldautomatenschlössern auch ein nach Akquisitionen überdimensioniertes Management negativ ins Gewicht. Es wurden entsprechende Massnahmen ergriffen.

Auch in Deutschland ergaben sich Probleme mit dem Management, es war nicht in der Lage, die angepeilten Kostensynergien zu erreichen. Vor allem die Führung im Verkauf ist inzwischen gestärkt worden. Zudem fallen die positiven Kosteneffekte aus den «vereinbarten sozialverträglichen Massnahmen beim Personalabbau» später als erwartet an. In beiden wichtigen Ländern war die Organisation durch die Integration stärker absorbiert als geplant.

Hohe Investitionen

Hinzu kommt, dass die Investitionen vorab in die Digitalisierung des Unternehmens steigen. Daran will Cadonau bewusst festhalten, die Digitalisierung berge erhebliche Chancen für Dormakaba. Im laufenden Geschäftsjahr sind Investitionen von über 100 Mio. Fr. in Forschung und Entwicklung vorgesehen.

Aufgrund des enttäuschenden Ergebnisses für 2017/18 sowie der verzögerten Integration vor allem in Deutschland und den USA fällt der Ausblick sehr durchzogen aus. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Cadonau ein organisches Umsatzwachstum auf Vorjahresniveau. Die Ebitda-Marge sollte wieder auf 16 bis 16,5% gesteigert werden. Der Zielwert von 18% wird statt im laufenden Jahr jedoch wohl erst 2020/21 erreicht werden.

«Finanz und Wirtschaft» passt die Gewinnschätzungen entsprechend nach unten an. Für 2017/18 werden 31 statt 33 Fr. je Aktie erwartet und für 2018/19 36 Fr. Der Kurseinbruch hat zu einer «Normalisierung» des Kurs-Gewinn-Verhältnisses auf einen Wert von 17 (Basis Gewinnschätzung 2018/19) geführt. Die Häufung von Negativmeldungen hat den Titeln vorerst den Reiz genommen. Engagements drängen sich nicht auf.

Die komplette Historie zu Dormakaba finden Sie hier. »