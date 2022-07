Dormakaba und Schüco beschliessen Partnerschaft

(AWP) Der Schliesstechnikkonzern Dormakaba (DOKA 428.50 -0.81%) ist eine strategische Partnerschaft mit der deutschen Schüco eingegangen. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen strategische Entwicklungsprojekte der Digitalisierung und der Zutrittskontrolle vorantreiben.

In einem ersten Schritt soll ein türintegriertes Zutrittsmanagementsystem entwickelt werden, wie Dormakaba am Donnerstag mitteilte. Ausserdem sollen die digitale Plattform für Türlösungen Entriworx und das Konfigurations- und Kalkulationstool Schücal miteinander vernetzt werden.

Die Partnerschaft ermögliche es Dormakaba, über einen starken Partner wie Schüco Know-how im Bereich des Türelements aufzubauen. Dies erhöhe die Kompetenz im Markt und wirke sich positiv auf die eigene Umsatzentwicklung aus.

Die Schüco-Gruppe mit Sitz in Bielefeld sieht sich als einer der Marktführer in Europa für innovative Gebäudehüllen mit Kompetenzen in den Bereichen Fenster, Türen, Fassaden und Smart Building. Sie erreichte im vergangenen Jahr mit über 6300 Mitarbeitern einen Umsatz von knapp 2 Mrd. €.