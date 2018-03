Dotcom 2.0?

Die Aktien der Technologieschwergewichte stehen unter Druck. Ist das eine Blase, und ist sie gar bereits geplatzt? Wie so oft lässt sich eine klar gestellte Frage nicht einfach mit ja oder nein beantworten. Deshalb sei hier versucht, die Lage kurz zu analysieren. Als die Kurse an den Börsen Anfang Februar purzelten, hielten sich die grossen Tech-Werte noch ausgezeichnet. Der sogenannte FANG+ Index der New York Stock Exchange, dem neben Facebook, Amazon, Netflix und Google sechs weitere Tech-Giganten angehören, erklomm Anfang März gar ein Allzeithoch.

Mittlerweile erreicht uns aus der Tech-Welt aber eine negative Schlagzeile nach der anderen. Der FANG+ Index hat von seinem Höchst rund 15% verloren. Damit steht der Index sehr nahe an der Schwelle zum Bärenmarkt. Was ist passiert?

Egal wie man es dreht und wendet – die Bewertung von Tech-Aktien ist mittlerweile nicht mehr günstig. Statt Bewertungsabschlag zum Gesamtmarkt ist nun ein Aufschlag zu bezahlen. Gleichzeitig sind die Risiken gestiegen. Privatsphäre (Facebook (FB 159.79 4.42%)), Sicherheit (Tesla), harter Wettbewerb (Netflix (NFLX 295.35 3.35%)) und monopolähnliche Stellung (Amazon (AMZN 1447.34 1.11%)) sind belastende Themen. Hinzu kommen ein sich anbahnender Handelskrieg und verstärkter Regulierungsdrang.

Die Tech-Krise 2.0 hat durchaus Parallelen zur ersten Dotcom-Blase. Zwar ist die Branche mittlerweile gereift und auch deutlich stabiler, aber dennoch hat die Entwicklung das Zeug, auch einen Teil des Gesamtmarkts mitzureissen. Wer damit rechnet, dass sich der Aktienmarkt in den nächsten zwölf Monaten im besten Fall seitwärts entwickelt, der sollte die Kursgewinne in Tech-Aktien, die er auf dem Papier in den vergangenen Jahren zweifelsohne erwirtschaftet hat, zumindest teilweise realisieren.