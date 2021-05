Dow-Chartanalyse kurzfristig: Markt leidet unter Post-Sellout-Syndrom

Der US-Leitindex bleibt technisch angeschlagen, obwohl es zunächst so aussah, als hätte er seine jüngste Korrektur gut verkraftet. Die zweite Verkaufswelle könnte sich länger hinziehen.

Am 10. Mai läutete ein «Shooting Star»-Warnsignal eine Konsolidierung des Dow Jones (Dow Jones 33'585.66 -1.39%) Industrial Index ein. Dieses Kursmuster entsteht, wenn der Index auf einem Zwischenhoch intraday stark ansteigt, dann aber bis zum Feierabend die meisten Gewinne wieder verliert. Zuerst schien es, als wäre die dadurch angekündigte Atempause schneller vorbei als beim vorletzten Auftreten des gleichen negativen Vorzeichens im März (rote Pfeile).

Aber offenbar ist das Vertrauen der Marktteilnehmer nicht in ausreichendem Mass zurückgekehrt, um eine Stabilisierung herbeizuführen. Im Idealfall ist nun eine Seitwärtsbewegung mit Untergrenze um 33’300 / 33’550 denkbar, Luft nach oben wäre dann bis an die Umsatzspitzen der Vorwoche im Bereich der 35’000er-Marke. Bei einem ungünstigen Verlauf, der immer wahrscheinlicher wird, dürfte auch das nächstfolgende Bodenbildungsareal um 32’100 nicht das letzte Kursziel im Süden bleiben.

Entwarnung lässt sich erst geben, wenn der Markt sich wieder über die Volumenspitzen vom 14. bis 18. Mai bei 34’250 / 34’400 erholt – erkennbar an den längeren horizontalen Umsatzbalken (grau) der jeweiligen Tage und an den aufsummierten Umsätzen am rechten Chartrand.

Trading-Idee: Konservative Anleger sollten sich mit frischen Käufen etwas zurückhalten, wer sein Depot zusätzlich noch absichern möchte, kann beispielsweise Short-Zertifikate wie die Valor 58579355 der UBS einsetzen. Für jedes Prozent, das der Dow fällt, gewinnt dieses Papier rund 4% an Wert.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)