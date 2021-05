Dow-Chartanalyse kurzfristig: Weiter auf Erholungskurs

Der US-Leitindex steuert wieder auf seine jüngsten Rekorde zu. Während er kurzfristig noch Spielraum hat, wird die Überhitzung des Marktes aus der übergeordneten Perspektive immer extremer.

Der Dow Jones (Dow Jones 34'312.46 -0.24%) Industrial Index wurde bereits zum zweiten Mal im laufenden Monat wieder verstärkt nachgefragt, als er in das Areal um 33’300 / 33’500 zurück gefallen ist. Damit scheint die Gefahr auf der Unterseite zunächst gebannt zu sein – zumal sich durch den starken Richtungsumschwung zurück nach oben am 19. Mai ein «Hammer»-Kursmuster ausbildete, das oft für mehrere Tage steigende Kurse signalisiert. Die Frage ist nun, ob die schwache, aber unverkennbar vorhandene Abgabebereitschaft bei 34’500 überwunden werden kann. Dann wäre der Weg aus technischer Sicht frei bis 35’100.

Ein erneuter Rückfall an die Vorwochentiefs droht nur, wenn der Index unter die jüngsten Volumenspitzen bei 34’150 / 34’200 und 33’750 / 33’800 zurück fällt. Dort wurden in den Vortagen besonders viele Umsätze abgewickelt, was erfahrungsgemäss zu einer leichten technischen Unterstützungszone führt. Hoffnungsvoll stimmt auch der mittelfristige Trend, der seit dem Corona-Crash Anfang 2020 kontinuierlich wieder nach norden weist. Aus einer Fortführung der zugehörigen Obergrenzen leitet sich Aufwärtsspielraum bis in den Bereich 35’400 / 36’700 ab.

Je langfristiger die Prognose gestellt werden soll, desto mehr Risiko wird im Markt erkennbar: Der Dow verläuft bereits seit Monate so weit am oberen Limit seines entsprechenden Schwankungskanals, dass für eine vergleichbare Phase bis in das Jahr 2009 zurück geschaut werden muss. Auch dort erholte sich der Index von einem Crash, der durch die damalige Finanzkrise ausgelöst wurde (rote Pfeile). Eine scharfe Gegenbewegung nach unten, wie schon vor gut einem Jahrzehnt, ist auch jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Es ist mehr als fraglich, ob die damals gestartete Trendlinie knapp unter der 38’000er-Marke vor einer Konsolidierung noch erreicht werden kann.

Trading-Idee: Konservative Anleger sollten sich mit frischen Käufen etwas zurückhalten, wer sein Depot zusätzlich noch absichern möchte, kann beispielsweise Short-Zertifikate wie die Valor 58579355 der UBS einsetzen. Für jedes Prozent, das der Dow fällt, gewinnt dieses Papier rund 4% an Wert.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)