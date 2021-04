Dow Jones: 33’300 oder tiefer?

Ein Rückfall bis an die erste stärkere Haltezone ist aus technischer Sicht wieder wahrscheinlicher geworden, doch danach stehen dem Dow Jones (Dow Jones 34'070.74 +0.74%) Industrial Index nach wie vor alle Wege offen.

Das US-Marktbarometer zeigt Aufwärtstrends auf allen wichtigen Zeitebenen, doch in den dazugehörenden Kurskanälen ist auch Platz für eine Korrektur – in einigen sogar recht viel. Auf auf der untergeordneten Zeitebene reicht der Spielraum allerdings nur bis etwa 33’300 / 33’400 (grün), bevor die Einschätzung bereits negativer wird. Schon jetzt hat der Markt mit dem Rückfall unter 33’950 eine erste Stufe auf der Leiter nach unten erklommen, der nächste potenzielle Haltebereich um 33’550 / 33’600 dürfte einen ernsthaften Abgabedruck auch nur temporär aufhalten können.

Aus einer etwas mehr mittelfristigen Perspektive wird erkennbar, dass eine steigende Gerade oberhalb der jüngsten Zwischenhochs (grün) nach wie vor als Orientierung für Gewinnmitnahmen dient. Die bei 34’300 verlaufende Linie stellt zwar nicht das mögliche Maximum dar, da auch noch eine Parallele bei 35’500 existiert. Doch vorerst scheint der bereits gut gelaufene Index auch in der zweiten Reihe genug Verkäufer zu finden – was die neueste Korrektur erklärt. Anleger sollten daher stets im Hinterkopf behalten: Ein Rückschlag bis an die erste der ebenfalls gleich laufenden unteren Grenzgeraden des Trendkorridors bei 31’800 ist stets möglich, ohne die positive Tendenz zu gefährden. Die gute Nachricht ist, dass sich alle Schwellenwerte kontinuierlich weiter nach oben verschieben, so dass das Chance-Risiko-Verhältnis im Laufe der Zeit wieder besser wird.

Trading-Idee: Unverändert sind Zertifikate wie der Valor 48958674 der UBS geeignet, um an einem weiteren Aufwärtstrend des Index teilzuhaben. Dieses Papier verstärkt Schwankungen des Dow zugleich um den Faktor vier. Halten bedeutet aber nicht zwingend Kaufen: Für frische Positionen warten Anleger idealerweise eine bessere Kosten-Nutzen-Quote ab. Auch an Teilgewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)