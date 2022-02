Dow Jones: 34’600 wird jetzt sehr wichtig

Der Dow Jones Industrial Index ist nach seiner schnellen Erholung käuferseitig erstmal merklich ausgepowert. Das kann zum Problem werden, wenn die Atempause ein gewisses Ausmass überschreitet, und wieder einen sich selbst verstärkenden Effekt hervorruft.

Der Dow steuert aktuell wieder auf die Zone um 34’600 / 34’850 zu, die bis vor Kurzem noch als Barriere wirksam war — und nun einen Rollentausch vollziehen könnte. Darauf deuten zumindest die hohen Umsätze in dieser Preiszone hin, die sich nach unten nochmal in der 34’250er-Marke widerspiegeln und in der Regel einen stabilisierenden Effekt haben.

Spätestens zwischen 33’300 und 34’000 Punkten sollte der Markt sich dann aber wieder stabilisieren können, hier ist seit Monaten die Nachfrage so hoch, dass es daran kein Vorbeikommen gibt. Bricht dieser Einflussfaktor weg, wäre allerdings ein sehr starkes Verkaufssignal generiert.

Trading-Idee: Eine Absicherung gegen erneute Verluste bieten Papiere wie der Short Mini Future (Valor 112898908) die ein Minus des Dow in ein Plus verwandeln. Wer weiter auf steigende Kurse setzen will, kann sich stattdessen beispielsweise den Long Mini Future der UBS (Valor 114782949) ansehen.