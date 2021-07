Dow Jones: Anleger zögern noch

Die markttechnische Prognose für den Dow Jones (Dow Jones 34'915.50 +0.08%) Industrial Index hat sich in den vergangenen beiden Wochen deutlich verbessert. Allerdings kann eine weitere Aufwärtsbewegung noch etwas Zeit erfordern.

Der Dow verharrt nach wie vor an der Obergrenze seiner mehrmonatigen Tradingrange bei 35’100 Punkten. Ein Ausbruch nach oben ist deutlich wahrscheinlicher geworden, nachdem der Markt zuletzt nicht mehr unter die Mitte dieser Handelsspanne bei 34’200 zurückfallen wollte, und auf Schlusskursbasis in der Vorwoche sogar ein frisches Allzeithoch aufgestellt hat. Das nächste Kursziel liegt dann am oberen Rand des steigenden kurzfristigen Schwankungsbandes bei rund 35’700 Punkten.