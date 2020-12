Dow Jones: Anstieg bleibt kontrolliert

Für eine Jahresendrally ist es zwar nie zu spät, bislang bewegt sich der Dow Jones (Dow Jones 30'284.18 +0.43%) Industrial Index jedoch eher im Schritttempo. Die Richtung allerdings stimmt bereits, und das schon seit längerer Zeit.

Der Dow steigt im Kurzfristchart derzeit unverändert unterhalb einer aufwärts tendierenden Orientierungsgeraden (gelb), die heute Luft bis 30’400/30’500 lassen würde. Die Erfahrung mit der Lebensdauer vergangener Trendlinien auf dieser Zeitebene zeigt allerdings, dass dieses Exemplar kurz vor seiner Ablösung stehen könnte. Folgt ein Ausbruch nach oben, ist der nördliche Rand des hier kalkulierbaren Schwankungskorridors (grau) um 30’900 das nächste realistische Kursziel.

Ebbt die momentan stabilisierende Nachfrage am Monatsdurchschnittspreis (blau) um 29’800 dagegen ab, reicht der Bewegungsspielraum auf der Unterseite bis in den Bereich der 29’000er-Marke zurück. An der insgesamt positiven Prognose würde sich dadurch noch nichts ändern.

Der mittelfristige Trend bietet Spielraum bis 31’300/31’500, dort treffen sich die Obergrenzen des entsprechenden Anstiegskanals (grün) und des Schwankungskorridors dieser Zeitebene (blau). Aus der Vogelperspektive betrachtet scheint der Dow weiter von der Nachfrageseite kontrolliert zu sein, worauf mehrere Indizien wie beispielsweise die häufigen Stabilisierungen an seinem langfristigen Durchschnittspreis (violett) hindeuten.

Um auf eine Fortsetzung des Kursanstiegs zu wetten, greifen Trading-interessierte Anleger beispielsweise zum Valor 53572690 der UBS (UBSG 12.50 -1.03%). Bewegungen des Dow werden von dem Zertifikat um den Faktor vier verstärkt.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)