Dow Jones: Aufwärtsbewegung für Geduldige

Der Trend des Dow Jones Industrial Index bleibt positiv, allerdings verlieren die Gesetze der Marktphysik deswegen nicht ihre Gültigkeit. Anleger, die das berücksichtigen, können auch weiterhin profitieren, wenn sie ihre Käufe gut timen.

Der Dow ist am oberen Rand seines bis Anfang 2019 zurück verfolgbaren Aufwärtstrends angekommen (schwarz) und hat – wie schon bei den letzten Kurskontakten mit dieser Grenzlinie – erneut nach Süden abgedreht. Im Mai und Juli des Vorjahres korrigierte der Markt anschliessend bis an die Trend-Untergrenze, die aktuell um 26’500 verläuft. Ob es auch diesmal so kommt, bleibt abzuwarten. Zumindest aber die Mittellinie des steigenden Kanals bei rund 27’600 (schwarz punktiert) sollten Anleger als Konsolidierungsziel einkalkulieren.

Die langfristige Stimmung bleibt positiv, denn hier fällt vor allem die Ähnlichkeit der Kursentwicklung mit 2015 / 2016 auf: Damals brach der Dow nach einer zweijährigen Konsolidierung nach oben aus und es folgte eine lange Rally (grüne Markierungen).

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)