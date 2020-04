Dow Jones: Aufwärtsbewegung stösst an Grenzen

Die Erholung des Dow (DOW 31.63 -1.86%) Jones (Dow Jones 23537.68 0.14%) Industrial Index kann nur im Idealfall bis zurück in den Bereich des viel beachteten 200-Tage-Durchschnittspreises laufen. Darauf zu wetten gleicht im aktuellen Marktumfeld aber einem Russischen Roulette.

Der Dow pausiert seine Bärenmarktrally derzeit unterhalb der 24’000er-Marke, zeigt aber nach wie vor einen Aufwärtstrend auf der kurzfristigen Zeitebene. Allerdings scheint der Markt das bisherige Anstiegstempo kaum mehr durchzuhalten, so dass zumindest eine Abkühlung in Richtung 21’400 bis 22’400 einkalkuliert werden sollte. In diesem Areal lagen zuletzt mehrere Wendepunkte.

Warum Anleger vorsichtig bleiben müssen, eröffnet der Blick auf den Langfristchart: Der erste steile Einbruch war in vergangenen Crash-Phasen so gut wie nie ein einmaliges Ereignis. Neue Tiefs dürften auch diesmal nur eine Frage der Zeit sein.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)