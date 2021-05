Dow-Jones-Chartanalyse: Bei gemischten Signalen einfach warten

Der Dow Jones (Dow Jones 34'570.93 +0.31%) Industrial Index zeigte zuletzt gemischte Vorzeichen. In solchen Fällen halten Anleger am Besten an der bereits praktizierten Strategie fest – denn an der Basis hat sich die Einschätzung nicht verändert.

Der Dow sprang am Donnerstag erstmals seit zwei Wochen wieder über die 34’500er-Marke, die sich davor mehrfach als markttechnische Barriere erwiesen hatte. Dieses positive Signal wurde allerdings dadurch getrübt, dass der Markt sich nicht auf dem frisch zurück eroberten Terrain halten konnte, und fast alle im Handelsverlauf angefallenen Gewinne wieder verlor. In der Summe ist damit gesendete Botschaft dennoch nicht einmal ansatzweise so negativ, wie beim letzten scharfen Intraday-Richtungswechsel am 10. Mai (roter Pfeil). Das Kursziel bleibt daher vorerst unverändert am oberen Rand des kurzfristigen Preisbandes (grau) und am jüngsten Zwischenhoch um 35’100 / 35’200 Zähler.