Dow Jones: Bestätigung für Richtungsumkehr

Der Dow Jones (Dow Jones 34'433.84 +0.69%) Industrial Index zeigt nun auch im mittelfristigen Chart wieder eine positive Entwicklung. Allerdings bleibt der Wochenschlusskurs abzuwarten, um eine voreilige Prognose zu vermeiden.

Der Dow springt zurück über seinen Monatsdurchschnittspreis (blau) und steuert nun wieder den bei 34’500 bis 34’850 verlaufenden, oberen Rand des kurzfristigen Schwankungskorridors an (graue Bänder). Einen Ausbruch über die Nordgrenze der seit April anhaltenden Tradingrange bei 35’100 ist zwar dadurch noch nicht wahrscheinlicher geworden, aber zumindest hat das Risiko eines schnellen Rücksetzers unter deren südlichen Rand bei 33’300 deutlich abgenommen. Es würde sich erst wieder erhöhen, wenn die nächstgelegene Umsatzhäufung um 33’900 erneut deutlich unterschritten wird.

Hält sich der Markt auf dem aktuellen Niveau, hätte er die relativ deutlichen Verluste der Vorwoche in der laufenden Woche komplett wieder aufgeholt. In der Vergangenheit kündigte eine vergleichbare Entwicklung stets eine Fortsetzung des positiven Trends an (grüne Boxen).

Trading-Idee: Zum Sichern gegen Verluste haben wir an dieser Stelle bereits seit Längerem Papiere wie den Valor 58579355 vorgestellt, die einen Rückgang des Dow in einen Profit ummünzen und mit einem Hebel von vier verstärken. Erste Gewinne aus dieser Short-Position können weiter mitgenommen und der Stoppkurs für den Rest knapp über die nächsten technischen Haltelinien nachgezogen werden.

Mittelfristig agierende Investoren können die jüngste Schwäche dagegen nutzen, um mit Long-Faktorzertifikaten wie dem Valor 48958674 der UBS (UBSG 14.36 +0.24%) langsam wieder zu vergünstigtem Einstiegspreis neue Long-Teilpositionen aufzubauen

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)