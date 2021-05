Dow-Jones-Chartanalyse: 34’500 bleibt eine Hürde

Der Dow Jones (Dow Jones 34'323.05 +0.03%) Industrial Index hat seine jüngste Erholungsbewegung an einer Preisschwelle unterbrochen, die schon in den vergangenen Tagen abschreckend wirkte. Die Prognose bleibt nach dem Richtungswechsel in der Vorwoche dennoch neutral bis positiv.

Der Dow kommt auch im neuesten Anlauf nicht – oder zumindest nicht ohne Pause – an der 34’500er-Marke vorbei. Rund 1000 Punkte darunter ist Nachfrage im Mai aber bereits zwei Mal so hoch gewesen, dass der Markt auf der Südseite gut stabilisiert wirkt. Mit etwas Geduld könnte daher auch eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung 35’100 zu beobachten sein, das Risiko eines Durchbruchs unter das Areal bei 33’300 / 33’500 ist auf jeden Fall durch diese Entwicklung klar zurückgegangen.