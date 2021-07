Dow Jones: das Niveau sinkt wieder

Der Dow Jones (Dow Jones 34'917.70 -0.04%) Industrial Index müht sich weiterhin vergeblich an seinem Mai-Höchststand ab. Dabei lassen die Kräfte der Käuferseite seit einigen Tagen leicht nach.

Die leicht fallende Tendenz der Zwischentiefs aus den vergangenen Tagen (rote Linie) zeigt die Schwäche des Dow auf der Mikro-Ebene. Viel Verlustpotenzial lässt sich daraus aber nicht ableiten, denn schon bei 34’700 endet die Gerade aktuell wieder, und etwa 50 Punkte tiefer befindet sich noch eine kleinere Volumenhäufung als weiterer Kleinst-Stabilisator. Ebenso zeigt sich aber eine Umsatzspitze bei 34’950 als erste mögliche Mini-Hürde vor einem erneuten Test des markanten horizontalen Allzeithochs knapp unter der 35’100er-Marke.

Erst wenn der Markt nicht nur per Tagesschlusskurs, sondern auch intraday neue Rekordpreise verzeichnet, ist ein Anstieg an das nächste Kursziel zu erwarten. Dieses liegt am nördlichen Rand des steigenden Schwankungsbandes auf der untergeordneten Zeitebene (grau) bei 35’780 Punkten. Trotz des Schwungverlustes seit Montag ist der Index aber vergleichsweise stabil, und die erste stärkere Kaufzone bei 34’200 / 34’400 bislang nicht gefordert. Dort bilden eine horizontale Wendezone und der Monatsdurchschnittspreis (blau) ein zuletzt mehrfach genutztes Orientierungs-Areal für die Nachfrageseite.

Trading-Idee: Anleger können an den ersten Teilpositionen der hier beispielhaft als Long-Spekulation vorgestellten Valor 48958674 der UBS festhalten, und je nach persönlicher Risikoneigung sogar weiter aufstocken.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)