Dow Jones: Der Trend bleibt sein Freund

Selten konnte man die alte US-Börsenweisheit «the trend is your friend» besser in der Praxis beobachten als in den Vorwochen. Egal, ob Kaufwelle oder Konsolidierung, alles spielt sich nur in eine Richtung ab. Dies lässt Vermutungen über die nähere Zukunft zu.

Nach den beinahe schon panikartigen Käufen Anfang November, die den Dow schneller steigen liessen, als er im Crash in den 14 Tagen vorher gefallen war, beruhigte sich der Markt wieder. Doch auch die Rückkehr in seinen normalen Schwankungsbereich (dunkelgraue Bänder) vollzog sich nicht – wie häufig der Fall – durch eine Gegenbewegung nach unten, sondern einfach durch einen immer weiter reichenden, etwas verlangsamten Anstieg. Diese Entwicklungen stellen ein klares Stärkezeichen dar.

Die flachere der zuletzt ausgebildeten Steigungslinien (gelb) dient immer noch bei rund 30’400 Punkten als kleinere technische Orientierungshilfe. Doch das kurzfristige Potenzial reicht bereits wieder in Richtung der 30’900er-Marke, dort verläuft der obere Rand des kurzfristigen Schwankungskorridors. Gleichzeitig ist der Markt nach unten durch Nachfrage abgesichert, die am Monatsdurchschnittspreis (blau) um 29’850 / 29’900 zu beobachten ist.

Angesichts der abgebauten Überhitzung des Dow Jones (Dow Jones 30'154.54 -0.15%) Industrial Index und seines nach wie vor intakten, übergeordneten Aufwärtstrends (grün) stehen die Chancen für einen weiteren Aufwärtsimpuls gut. Ob dieser sich im Zuge einer Jahresendrally 2020 oder einer Jahresanfangsrally 2021 abspielt, bleibt abzuwarten.

Für eine Spekulation auf weiter steigende Kurse können risikofreudige Anleger zum Beispiel den Valor 53572690 der UBS (UBSG 12.63 +0.4%) verwenden. Kursbewegungen des Dow verstärkt das Long-Faktorzertifikat um das Vierfache.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



