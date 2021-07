Dow Jones: Die Prognose bleibt gut

Der US-Leitindex hat sich von einem kurzen Schwächeanfall in der Vorwoche gut erholt und hält sich stabil in der oberen Hälfte seiner Tradingrange. Ein Ausbruch ist zwar noch nicht erfolgt, die Vorhersage ist aber positiv.

Der Dow Jones (Dow Jones 34'996.18 +0.36%) Industrial Index erarbeitet sich in kleinen Schritten eine immer bessere technische Ausgangslage. Auf Schlusskursbasis erreichte er am vergangenen Freitag ein Allzeithoch: Anstatt Gewinne mitzunehmen, hielten viele Marktteilnehmer also ihre Positionen auch über das Wochenende – was ein erhöhtes Vertrauen in den Markt signalisiert. Nun muss der Index noch seinen Intraday-Rekord von Anfang Mai knapp unter der 35’100er-Marke überbieten, dann ist der Weg nach oben frei.