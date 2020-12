Dow Jones: Ein «normales» Börsen-Weihnachten?

Rallys zum Jahreswechsel sind an den Märkten ein bekanntes Phänomen. Insbesondere wenn der Dow Jones (Dow Jones 30'046.37 +0.16%) Industrial Index schon in den Wochen und Monaten davor tendenziell stark war, steigen auch die Chancen auf den Endspurt.

Die Ausgangslage ist gut, denn der Dow zeigt sogenannte technische Stärke: Auch nach der steilen Aufwärtsbewegung von Anfang November setzte der Index seinen Anstieg fort, wenngleich in einem gemäßigten Tempo. Er schiebt sich entlang einer limitierenden Geraden (grün) weiter nach oben, wobei diese bei aktuell rund 30’300 verlaufende LInie kaum mehr lange begrenzend wirken kann. Einen Orientierungspunkt für die Zeit danach bildet der obere Rand des kurzfristigen Schwankungskorridors (graue Fläche) im Bereich der 30’800er-Marke.

Kommt es auf dem Weg dorthin zu einer Schwächeepisode, sind schon der kurzfristige Durchschnittspreis (blau) um 29’750 und eine weitere steigende Trendlinie rund 100 Punkte darüber die ersten markttechnischen Stabilisatoren.

Die jüngste Kursentwicklung vollzieht sich eingebettet in den übergeordneten Aufwärtstrendkanal (grün), der auf längere Sicht sogar Luft bis rund 31’300 lässt. Aber auch nach Süden ist Platz, und zwar mindestens bis 28’900 / 29’200 an eine horizontale Wendezone. Die Umkehrwahrscheinlichkeit der Preise an diesen Chartmarken wird von dem mittelfristigen statistischen Schwankungskorridor (blaue Fläche) verstärkt, dessen obere und untere Grenzen auf ähnlichem Niveau verlaufen.

Um auf steigende Kurse zu setzen, eignet sich beispielsweise das 4x Long Faktor Zertifikat der UBS. Es profitiert nicht nur von einer weiteren Aufwärtsbewegung des Dow, sondern verstärkt Kursbewegungen des Index auch noch um das Vierfache. So werden auch schon kleinere Preisänderungen schnell in eine zweistellige Rendite verwandelt.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)