Dow Jones: Entscheidung am Monatsdurchschnitt

Mit der Rückeroberung der 27’500er-Marke lieferte der Dow Jones (Dow Jones 27452.66 -0.48%) Industrial Index zum Wochenauftakt ein erstes positives Zeichen. Doch die Lage bleibt vorerst fragil. Auf dem weiteren Weg nach oben lauern zahlreiche Hürden.

In den vergangenen zwei Handelstagen kletterte der Dow um knapp drei Prozent. Einen ähnlich kräftigen Anstieg gab es zuletzt Mitte Juli ? allerdings unter anderen Voraussetzungen. Während der Index im Hochsommer den Monatsmittelwert (blau) behauptete, ist dies derzeit nicht der Fall. Der Dow ist etwas günstiger zu haben als im Durchschnitt der vergangenen 21 Handelstage, zudem weist die Signallinie eine leicht fallende Tendenz auf. Zusammen mit dem oberen Randbereich des grau im Stundenchart eingezeichneten Konfidenzintervalls stellt die Preiszone um 27’800 eine Schlüsselmarke dar.

Kurzfristig ist ein Anstieg darüber hinaus kaum zu erwarten, nur in rund zehn Prozent der Fälle steht der Dow ausserhalb des Schwankungskanals. Wenn überhaupt rückt die nächste Zielmarke bei 28’200 in der zweiten Wochenhälfte auf die Agenda. Im heutigen Verlauf muss zunächst die Frage geklärt werden, ob der Markt die jüngsten Gewinne verteidigen kann und die Wendeschwelle um 27’500 hält. Im negativen Fall droht ein Rücklauf an die Tiefs der Vorwoche um 26’600.

Im übergeordneten Kursbild beruhigt unverändert das seitwärts laufende Durchschnitts-Preisband (violett) die Nerven. Ähnlich wie im vergangenen Jahr dürfte sich die Zone als verlässliche Nachkaufregion bei Schwächeanfällen erweisen. Die untere Grenze der Range verläuft bei rund 26’000.

Für risikofreudige Naturen bieten sich aus taktischer Sicht kurzfristig neue Short-Wetten über das unten vorgestellte Bear-Papier an. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist nach der jüngsten Erholung positiv, allerdings sollte der Trade eng abgesichert werden (beispielsweise oberhalb von 28’200).

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

