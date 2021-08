Dow Jones: Erholung, aber weniger Umsatz

Der US-Leitindex korrigiert nur kurz und dreht dann wieder nach oben. Das niedrige Handelsvolumen dieser Gegenbewegung ist ein Schönheitsfehler, aber noch kein Beinbruch.

Der Dow Jones (Dow Jones 35'366.26 +0.09%) Industrial Index zeigt ein grundsätzlich positives kurzfristiges Chartbild: Der Ausbruch in der ersten Monatshälfte über die markante horizontale Verkaufszone an der 35’100er-Marke war ein eindeutiges Richtungssignal, und auch wenn der Markt nachher noch einmal zurückkam, stoppte er doch schon am nächsten stärkeren Stabilisierungsareal bei 34’700 Punkten. In diesem Preisbereich dürfte im Idealfall jede kleine Konsolidierung einen Boden finden, spätestens aber das untere Schwankungsband dieser Zeitebene (grau) und der aktuelle linear konstruierbare Aufwärtstrendkanal bei 34’350 sollten in dieser Richtung eine gute Orientierung geben. Solange diese Schwellen nicht unterboten werden, liegen die nächsten Kursziele bei 35’800 bis 36’200 Punkten am oberen Schwankungsband.

Im Auge behalten müssen Anleger nur den täglichen Umsatz, der seit der jüngsten Erholungsphase wieder rückläufig ist (grün), während er beim Abschwung vor einigen Tagen noch deutlich höher war. In der Regel ist das ein Hinweis auf eine mangelnde Stabilität der Aufwärtsbewegung. In den ersten Tagen kann dies jedoch häufiger vorkommen, wie eine ähnliche Entwicklung Mitte Juni zeigt.