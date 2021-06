Dow Jones: Erholungspotenzial wird ausgenutzt

Der Dow Jones (Dow Jones 34'196.82 +0.95%) Industrial Index testet nach einer Bodenbildung nun den verfügbaren Spielraum nach oben. Dieser reicht im Idealfall wieder an die alten Hochs, doch vorher stehen einige technische Hürden im Weg.

Der Dow steuert wieder auf seinen Monatsdurchschnittspreis (blau) bei rund 34’300 zu, der zusammen mit dem bis 34’400 / 34’600 reichenden Rand des kurzfristigen Schwankungskorridors (graue Bänder) die vorläufige Zielmarke auf der Nordseite bildet. Mit etwas Geduld sollten Anleger auch die Spitzenwerte bei 34’850 bis 35’100 wieder sehen.

Zur momentanen Stabilisierung trägt sicher auch die am südlichen Rand des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals verstärkt auftretende Nachfrage bei. Allerdings besteht an dieser Grenze ein weiter Toleranzbereich bis runter an die 31’500er-Marke. Wo genau in dieser Spanne eine Korrektur final stoppen wird, ist aktuell noch offen.

Trading-Idee: Zum Sichern gegen Verluste haben wir an dieser Stelle bereits seit Längerem Papiere wie den Valor 58579355 vorgestellt, die einen Rückgang des Dow in einen Profit ummünzen und mit einem Hebel von vier verstärken. Erste Gewinne aus dieser Short-Position können weiter mitgenommen und der Stoppkurs für den Rest knapp über die nächsten technischen Haltelinien nachgezogen werden.

Mittelfristig agierende Investoren können die jüngste Schwäche dagegen nutzen, um mit Long-Faktorzertifikaten wie dem Valor 48958674 der UBS (UBSG 14.32 +0.74%) langsam wieder zu vergünstigtem Einstiegspreis neue Long-Teilpositionen aufzubauen

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)