Dow Jones: Erneut auf Kurs über 32’000?

Der jüngste Schwächeanfall des Dow Jones (Dow Jones 31'391.52 -0.46%) Industrial Index stoppte schnell. Doch deswegen muss er noch lange nicht vorbei sein. Anlegern mit einer längerfristigen Perspektive kann das aber ohnehin egal sein.

Infobox öffnen

Der Dow zeigt sich trotz der kleineren kurzfristigen Verkaufssignale aus der Vorwoche im Anschluss erstaunlich stabil, was einen Teil der negativen Aussagekraft der vorausgegangenen Kursmuster wieder relativiert. Investoren sollten dennoch mit einer gesteigerten Alarmbereitschaft agieren, solange der Markt sich nicht mindestens wieder oberhalb der 31’650er-Schwelle einpendelt. Die dort verlaufende Verkaufszone könnte auch künftig von Bedeutung sein, selbst wenn sie einmal nach oben durchbrochen wurde. Ein neues Schwächezeichen wäre dahingegen der Rückfall unter 31’250 und vor allem unter die jüngsten Tiefs im Bereich der 30’900er-Marke. Allerdings folgen schon bei 30’600 und 30’200 weitere technische Orientierungslinien, so dass das Abwärtspotenzial beschränkt bleibt.

Infobox öffnen

Ähnlich positiv wirkt der Dow aus einer mittelfristigen Perspektive, allerdings hat er hier auch mehr Luft auf der Unterseite – innerhalb des intakten Aufwärtstrendkanals (grüne Linien) sogar bis an die 28’000er-Marke. In den vergangenen Jahren waren V-förmige Verläufe, also steile Einbrüche mit folgenden schnellen Erholungen, allerdings stets ein gutes Zeichen (grüne Boxen im letzten Chart).

Infobox öffnen

Nach wie vor können Anleger beispielsweise mit Zertifikaten wie der Valor 48958674 der UBS von einer Aufwärtsbewegung profitieren. Wer allerdings jetzt erst neu einsteigen will, sollte zur Sicherheit nicht gleich den vollen verfügbaren Spekulationsbetrag auf einmal anlegen.

Weitere Informationen finden Sie hier.»

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen. Infobox öffnen

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)