Dow Jones: Erst bei 35’700 wird es gefährlich

Der US-Leitindex befindet sich wieder an der Mittellinie seiner mehrmonatigen Handelsspanne – und erneut könnte dieses Areal zur Wendezone werden, oder den jüngsten Anstieg zumindest verzögern.

Die Erholung des Dow von seinem Einbruch zu Jahresbeginn lief nach Lehrbuch, bis er das Areal um 35’400 / 35’750 erreichte. Dort stoppten die Käufe, was auch in dieser Woche so bleiben dürfte. Denn an der hier verlaufenden Mitte seiner seit April 2021 anhaltenden Seitwärtsbewegung sind auch die grössten Volumenspitzen messbar – was erfahrungsgemäss als zusätzliche natürliche Bremse wirkt. Solange der Markt daran nicht vorbei kommt, bleibt auch die Obergrenze der Tradingrange bei 37’000 ausser Reichweite.

Auf der Unterseite lassen sich durch die südliche Grenze des kurzfristigen Schwankungsbandes (rot) und diverse Umsatzhäufungen bei 34’300 und 34’600 zwei Grenzlinien ziehen, die vorerst einem stärkeren Abgabedruck standhalten dürften. Damit dürfte sich das Potenzial des Marktes auch in diese Richtung gut eingrenzen lassen, bis neue Impulse vorliegen.

Trading-Idee: Eine Absicherung gegen erneute Verluste bieten Papiere wie der Short Mini Future (Valor 112898908) die ein Minus des Dow in ein Plus verwandeln. Wer weiter auf steigende Kurse setzen will, kann sich stattdessen beispielsweise den Long Mini Future der UBS (Valor 114782949) ansehen.