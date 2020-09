Dow Jones: erste Chance zum Nachkauf

Wie erwartet folgte beim Dow Jones (Dow Jones 27940.47 1.6%) Industrial Index auf die Rally der vergangenen Tage am Donnerstag eine Abkühlung. Der Rücksetzer verlief sehr dynamisch und führte den Markt zurück an eine erste Stabilisierungszone. Anleger müssen noch einen weiteren Faktor beachten.

Ähnlich wie bereits in den beiden Vormonaten war auch jetzt beim Dow an der Kombination aus Aufwärtstrend (grün) und Grenzbereich des grau eingezeichneten Schwankungskanals vorerst Schluss (roter Pfeil). Mit den überfälligen Gewinnmitnahmen hat sich die zuvor überhitzte Lage normalisiert. Zum Wochenschluss könnten daher Schnäppchenjäger verstärkt aktiv werden, um von der Korrektur zu profitieren. Allerdings gilt es eine Besonderheit zu beachten: Am Montag bleibt die Wallstreet feiertagsbedingt geschlossen, erst ab Dienstag können Anleger wieder reagieren. Zeigt der Dow somit heute eine deutliche Erholung, würde dies auf eine erhöhte Risikobereitschaft hinweisen und wäre ein positives Signal.

Die Ausgangslage ist durchaus reizvoll: Aktuell steht der Dow am Monatsdurchschnitt (blaue Linie) sowie an einer schwachen horizontalen Nachkaufzone bei 28’200. Der Preisbereich könnte sich als Sprungbrett für eine Erholung erweisen, wobei das Potenzial für die kommenden Tagen nicht wesentlich über 29’200 hinausreicht. Folgen hingegen weitere Gewinnmitnahmen, ist mit einem Rücklauf an die zuletzt Mitte August bestätigte Zone um 27’600 zu rechnen. Hier verläuft auch das untere Limit des Schwankungskorridors. Negativer ist die Lage aber erst einzuschätzen, wenn auch der Aufwärtstrend bei 27’100 unterboten wird.

Im übergeordneten Kursbild drückte der gestrige Rücksetzer den Dow ungefähr in die Mitte des blau eingezeichneten Prognosekorridors. Insgesamt bleibt die Ausgangslage auf dieser Zeitebene unverändert positiv. Solange der Dow über dem viel beachteten 200-Tage-Mittelwert (violett) um 26’200 gehandelt wird, müssen sich Anleger keine Sorgen machen.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)