Dow Jones: Erstes Warnsignal

Nach wie vor hält sich der Dow in der oberen Hälfte seiner Handelsspanne auf. Der lang ersehnte Befreiungsschlag blieb bisher aus, zugleich nimmt der Druck auf die ersten Haltezone zu.

August und September zählen an den Aktienmärkten zu den beiden schwächsten Monaten im Jahresverlauf. Am gestrigen Handelstag waren die wieder stärker aufkeimenden Sorgen der Anleger besonders deutlich zu erkennen. Im frühen Geschäft reichte die Kraft denkbar knapp für ein weiteres Rekordhoch, anschließend drehte der Markt aber abwärts und schloss nahezu auf Tagestief. Dieser markante Stimmungswechsel hinterließ im Tageschart einen sogenannten ?Shooting Star?. Nach ähnlichen Verlaufsmustern folgten in den vergangenen Monaten häufig fallende Kurse (rote Pfeile).

Noch aber halten die Optimisten das Zepter in der Hand, der gestrige Rücksetzer stoppte am Monatsdurchschnitt (blaue Linie). In der jüngeren Vergangenheit wurde ein Test der Signallinie meist gekauft. Im positiven Fall lauern die nächsten Fleißpunkte für den Dow an den Volumenspitzen um 34’960 und 35’120.

Bestätigt hingegen der Markt heute mit weiteren Abgaben die negative Tendenz des ?Shooting Star?, ist mit einer ausgedehnteren Konsolidierung bis an die Südseite des Schwankungskanals (grau) bei 33’800/34’300 zu rechnen. In den vergangenen drei Monaten korrigierte der Dow mehrfach bis an das untere Prognoseband und drehte anschließend wieder aufwärts (grüne Pfeile).

Trading-Idee: Anleger können an den ersten Teilpositionen der hier beispielhaft als Long-Spekulation vorgestellten Valor 48958674 der UBS festhalten, und je nach persönlicher Risikoneigung sogar weiter aufstocken.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)