Dow Jones: Es wird wärmer

Der US-Leitindex ist aus der Seitwärtsbewegung der Vormonate ausgebrochen und hat nun anscheinend viel nachzuholen. Das angestaute Kaufinteresse führt zu einer neuen Rally, eine Überhitzung ist dann aber nicht mehr weit.

Der Dow hat an Tempo zugelegt und verlässt den Aufwärtstrendkanal der vergangenen Wochen (grün) nach oben. Im Idealfall ist zwar derzeit noch Luft bis an den oberen Rand des kurzfristigen Schwankungsbandes (rot) bei rund 36’900 Punkten, allerdings notiert der Index schon jetzt im nördlichen Extrembereich dieses Richtungsindikators – was einer ersten Warnung vor einer Übertreibung gleichkommt.

Rückschläge in Richtung 35’800 und 35’400 sind jederzeit möglich, insgesamt bleibt die Prognose aber positiv, aus einer übergeordneten Perspektive ist sogar noch Luft bis 37’400 (blaues Band). Doch auch auf dieser Zeitebene sollten Anleger sich nicht darauf verlassen, dass der Markt immer sein Maximum ausreizt, und gut auf weitere frische Warnsignale achten.

Trading-Idee: Anleger können bestehende, mittelfristig ausgerichtete Long-Teilpositionen vorerst weiter halten. Wer neu einsteigen will, kann sich beispielsweise den Valor 48958674 der UBS ansehen. Das Papier verstärkt Kursgewinne des Dow um das Vierfache. Wer der Entspannung des Marktes nicht vertraut, kann mit dem Valor 112514464 das Gegenteil bewirken und Verluste des Index mit dem gleichen Hebel ins Positive umkehren.