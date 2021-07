Dow Jones: Fällt der 35’100er-Rekord?

Der US-Leitindex bleibt auf Nordkurs, und hat dabei noch etwas Luft nach oben, bevor er wieder technisch überhitzt ist. Ob es allerdings für einen neuen Spitzenwert reicht, bleibt abzuwarten.

Der Dow Jones (Dow Jones 34'605.18 +0.3%) Industrial Index steuert wieder die Obergrenze seiner mehrmonatigen Tradingrange an, die bei 34’850 / 35’100 auszumachen ist. Dort befindet sich aktuell auch die obere Grenze des kurzfristigen Schwankungsbandes (grau), was einen weiteren Durchmarsch zumindest vorläufig verzögern dürfte. Solange Rückschläge aber oberhalb von 34’250 / 34’300 stoppen, ist der Markt nach unten gut abgesichert. An dieser Stelle verläuft der Monatsdurchschnittspreis (blau), der zuletzt wieder Käufer anlockte. Erst ein Rückfall unter diese Zone und die darauf folgende Umsatzspitze bei 33’900 / 33’950 wäre ein frisches Warnsignal.