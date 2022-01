Dow Jones: Freitags-Verkäufe verderben Freude

Der bislang positive Verlauf wird durch den schwachen Start am letzten Handelstag der Woche wieder deutlich eingetrübt. Noch könnte sich daraus zwar ein zweites Standbein für den Dow Jones Industrial Index entwickeln, doch Anleger müssen nun wieder besonders wachsam sein.

Wird der Dow auch beim dritten Schwächeanfall innerhalb von nur fünf Tagen erneut genug Käufer zwischen 35’600 und 35’700 finden, um einen Boden zu bilden? Dies dürfte die zentrale Frage vor dem Wochenende werden, und die Antwort darauf ist nicht so optimistisch, denn die jüngsten Vorzeichen kündigten auf mehreren Ebenen eine weitere Konsolidierung an. So prallte der Index zuletzt erneut an dem Wendebereich um 36’450 / 36’540 nach unten ab – ein Sprung darüber wäre allerdings eine Voraussetzung für ein technisches Entspannungssignal gewesen.

Luft nach unten wäre im kurzfristigen Schwankungsband (rot) nun bis rund 35’200 Punkte, im mittelfristigen Korridor können schnell noch einige 100 Zähler dazu addiert werden. Positiv ist allerdings, dass der Aufwärtstrend im übergeordneten Zeitfenster auch bei einer fortgesetzten Korrektur zunächst kaum gefährdet ist.

Trading-Idee: Wer die neue Korrekturwelle dagegen jetzt schon zum Einkaufen auf der Long-Seite nutzen will, kann sich beispielsweise den Valor 48958674 der UBS ansehen. Das Papier verstärkt Kursgewinne des Dow etwa gleich stark.

Eine Absicherung gegen erneute Verluste bieten Zertifikate wie der Valor 112514464, die ein Minus des Dow in ein Plus verwandeln und um das Acht- bis Zehnfache hebeln.