Dow Jones: frisches Zwischenhoch ist Bestätigung

Der Dow Jones Industrial Index erholt sich immer weiter von seinem Einbruch im vergangenen Monat und erobert dabei auch technisch wichtige Preisschwellen zurück.

Der Dow ist am Mittwoch auf ein neues Drei-Wochen-Hoch gestiegen und untermauert damit die Hypothese einer anhaltenden Erholungsbewegung im kurzfristigen Zeitfenster. Der seit Ende 2021 meistgehandelte Bereich, die Zone um 35’750 / 35’800, stoppte den Aufwärtsimpuls zuletzt. Doch nach einer Atempause könnte die Nachfrage den Markt in der kommenden Woche auch weiter in Richtung der nächstfolgenden Volumenspitze und horizontalen Wendezone bei 36’400 / 36’500 treiben.

Erst ein stärkerer Rücksetzer unter die ersten umsatzstarken Kaufzonen bei 35’150 und 35’400 würde die Prognose wieder auf den Prüfstand bringen — zeichnet sich aber im Moment nicht ab.

Trading-Idee: Eine Absicherung gegen erneute Verluste bieten Papiere wie der Short Mini Future (Valor 112898908) die ein Minus des Dow in ein Plus verwandeln. Wer weiter auf steigende Kurse setzen will, kann sich stattdessen beispielsweise den Long Mini Future der UBS (Valor 114782949) ansehen.