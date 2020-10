Dow Jones: Für ein Kaufsignal noch zu wenig

Der Dow Jones (Dow Jones 28303.46 1.91%) Industrial Index scheitert erneut an einer bereits bewährten markttechnischen Hürde. Doch die Ausgangslage bleibt dennoch halbwegs positiv, solange die jüngsten Tiefs nicht wieder unterschritten werden.

Zuletzt zeigte der Dow wieder gehäuft freundliche Signale (grüne Pfeile) auf der kurzfristigen Zeitebene: Er wurde wieder oberhalb der Wendezone von 27’400 / 27’500 gehandelt, die auch für die kommenden Tage eine Signalwirkung hat. Dort verläuft aktuell auch der Monatsdurchschnittspreis (blau), der nicht wieder deutlich nach unten durchbrochen werden sollte, um eine freundliche Vorhersage nicht zu gefährden. Zugleich fehlt es aber offensichtlich oberhalb von 28’200 / 28’350 an Käufern, was eigentlich für ein positives Signal erforderlich wäre.

Für gute Stimmung sorgt jedoch immerhin der Blick auf den grösseren Chartausschnitt, da hier eine Serie steigender Zwischentiefs erkennbar ist. Gleichzeitig hat sich der Markt in der jüngeren Vergangenheit stets am langfristigen Durchschnitts-Preisband (violett) stabilisiert, was auch beim nächsten – jederzeit zu erwartenden – Test dieser Zone zu erhoffen ist.

Im schlimmsten, derzeit vorstellbaren Fall geht der Dow auch auf dieser Zeitebene in eine Seitwärtsbewegung über und bildet erst zwischen 24.700 und 25’200 wieder einen Boden. Eine kleine Absicherungsposition in der Hinterhand zu haben, ist daher nicht verkehrt.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)