Dow Jones: Grenze bei 35’200

Der US-Leitindex stoppte seine jüngste Erholung an einer bereits bekannten Wendezone. Jeder weitere Minuspunkt erhöht nun die Gefahr, dass der vorausgegangene Trend nach unten wieder aufgenommen wird.

Mit einer schnellen und vergleichsweise kräftigen Erholung legte der Dow Jones (Dow Jones 34'390.72 +0.26%) Industrial Index in der Vorwoche den Grundstein für eine mögliche Bodenbildung an seinem langfristigen Durchschnittspreis (violett), der aktuell mit einer horizontalen Wendezone bei 33’300 / 33’500 zusammen fällt. Allerdings prallte der Markt im Anschluss ebenso heftig von einem Verkaufsniveau bei 35’100 / 35’200 wieder nach unten ab, was eventuelle Hoffnungen teilweise wieder zunichte macht.

Noch hält sich der Index in der Mitte der dadurch etablierten Tradingrange bei 34’250 / 34’500, doch ein Rückfall unter diese Zone wäre ein neues kleineres Warnsignal. Für eine verbesserte Prognose ist ein Tagesschlusskurs über dem Monatsdurchschnitt (blau) bei aktuell rund 34’750 die Mindestvoraussetzung, idealerweise etabliert sich der Index auch noch oberhalb der Umsatzhäufungen im Bereich der 34’800er-Marke.

Trading-Idee: Anleger können mittelfristig ausgerichtete Long-Teilpositionen wie beispielsweise die Valor 48958674 der UBS vorerst weiter halten. Wer noch gar keine Gewinne mitgenommen hat, sollte dies allerdings partiell nachholen oder zumindest einen Stopp unterhalb der 32’900er-Marke platzieren. Um sich darüber hinaus gegen Verluste abzusichern, sind auch Bear-Scheine wie die Valor 112514464 eine Option. Diese verwandeln ein Minus des Dow in ein Plus und verstärken es auch noch um den Faktor vier.