Dow Jones: Im Aufwärtstrend ins Wochenende?

Der Dow Jones (Dow Jones 35'443.45 +0.65%) Industrial Index bleibt trotz eines minimalen Schwungverlustes und eines kleinen technischen Makels noch lange in seinem steigenden Kurskorridor.

Der US-Leitindex bewegt sich weiter in dem bis Juni zurück verfolgbaren Aufwärtstrendkanal – obwohl diese Jahreszeit statistisch als sehr schwach gilt. Nur ein nachlassendes Handelsvolumen ist bemerkbar (grün), doch schon in der Vergangenheit konnte dies den Dow nicht lange bremsen. Aktuell befindet sich der Markt sogar wieder oberhalb seines Monatsdurchschnittspreises (blau), theoretisch ist noch Luft bis fast 35’900 an den Nordrand des kurzfristigen Schwankungsbandes (grau) und des linearen Trendkanals.

Kleinere Hürden lassen sich für die nächsten Handelssitzungen schon an den stärker frequentierten Preisschwellen bei 35’530 bis 35’630 festmachen, analog dazu sind erste Stabilisierungstendenzen bei 35’120 oder 34’900 denkbar.