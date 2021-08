Dow Jones: Stabil trotz Klimaveränderung

Der Dow Jones (Dow Jones 35'335.71 +0.61%) Industrial Index ist aus der Vogelperspektive betrachtet bereits etwas heiss gelaufen, doch auf den untergeordneten Zeitebenen wirkt sich dies noch nicht aus.

Der US-Leitindex befindet sich im oberen Randbereich seines langfristigen Schwankungsbandes (violett), das momentan bis etwa an die 37’500er-Marke reicht. Allerdings war die Überhitzung in den Vormonaten auch schon extremer, und zudem steigt diese statistisch berechenbare Grenze nach wie vor um rund zwei Prozent monatlich an, was für den weiteren Jahresverlauf frisches Aufwärtspotenzial ermöglichen würde.