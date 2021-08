Dow Jones: im Pausen-Modus

Der Dow Jones (Dow Jones 35'136.56 +0.69%) Industrial Index konsolidiert seit Wochenbeginn, ohne dabei bislang aber größeren Schaden anzurichten. Die Aufwärtstrends bleiben auf allen Zeitebenen noch intakt.

Der Dow befindet sich nach wie vor im steigenden Kurskanal der Vormonate (grün), welcher erst unterhalb der 34.300er-Marke durchbrochen wäre. Doch dort verläuft derzeit auch die bis an die horizontale Wendezone bei 34.700 reichende, südliche Schwankungsband-Grenze des Marktes (grau), die nur sehr selten unterschritten wird. Damit bündeln sich mehrere technische Stabilisatoren auf relativ engem Raum, was dem Markt das erforderliche Gleichgewicht verleihen dürfte. Gleichzeitig ist aber analog dazu bei 35.100 bis 35.200 eine ähnliche Verdichtung oberhalb des momentanen Kursniveaus erkennbar, die ein weiteres Vorankommen blockiert.

Schon an der Umsatzhäufung im Bereich der 35.000er-Marke gab es zuletzt kein Vorbeikommen mehr für den Dow, ähnlich schwer dürfte es am ebenfalls stark gehandelten Bereich bei 35.350 Punkten werden, falls der Index überhaupt in absehbarer Zeit wieder auf dieses Niveau klettert. In der Summe ergibt sich zunächst eine Patt-Situation, deren Auflösung abzuwarten ist.

Trading-Idee: Anleger können Long-Teilpositionen wie beispielsweise die Valor 48958674 der UBS weiter halten. Wer sich dagegen vor Verlusten absichern will, greift zu Short-Produkten wie der Valor 58579355, die ein Minus des Dow in Gewinne verwandeln.



