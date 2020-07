Dow Jones: Immer noch auf Kurs

Der aktuell gültige Aufwärtstrendkanal des Dow Jones (Dow Jones 26521.25 -0.24%) Industrial Index kommt auf den Prüfstand. Selbst wenn der Markt aber an Tempo verliert, dürften sich die Konsequenzen in Grenzen halten.

Der Dow kratzt am unteren Rand des bis Ende Juni zurück verfolgbaren Trendkorridors (grün), der zusammen mit einer horizontalen Wendezone um 26.400 derzeit die nächstgelegene Stabilisierungschance für den Index darstellt. Sollte der Markt sich hier nicht dauerhaft stabilisieren, was durchaus realistisch erscheint, liegt das nächste Kursziel um 25.800 an der südlichen Grenze des kurzfristigen statistischen Schwankungskorridors (graue Fläche).

Selbst stärkere Verluste dürften kaum bis unter die bereits mehrfach bewährte mittelfristige Bodenbildungszone um 24.700 / 25.50 und den ebenfalls dort verlaufenden Prognose-Korridor dieser Zeitebene führen (dunkelblau). Ebenso blockiert aber eine ähnliche Kombination bei 27.300 / 28.200 vermutlich noch für längere Zeit.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)