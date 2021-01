Dow Jones: immer noch stark nachgefragt

Der Dow Jones (Dow Jones 30'814.26 -0.57%) Industrial Index behauptet sich im oberen Bereich seines Aufwärtstrends, und selbst weitere Schwächetage würden die Prognose vorerst nicht allzu drastisch verändern.

Der Dow wurde zwar zuletzt bei 31’200 Punkten nicht mehr weiter gekauft, doch schon ein kleinerer Rückschlag in Richtung 30’500/30’700 an den Monatsdurchschnittspreis (blau) und eine horizontale Haltezone liess die Nachfrage wieder steigen. Für eine weitere Korrektur wäre auf dieser Zeitebene sogar Luft bis rund 29’900, ohne dass der Aufwärtstrend (grün punktiert) in Gefahr gerät.

Der übergeordnete Trendkanal (grün) steigt ebenfalls und lässt den Preisen auf längere Sicht Spielraum bis über die 32’000er-Marke. Nach unten ist aber ebenfalls Spielraum für eine Konsolidierung bis zunächst etwa 29’250 Punkte.

Für die Spekulation auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends können tradinginteressierte Anleger zum Beispiel zum Valor 48958674 der UBS (UBSG 13.42 -0.37%) greifen. Das Zertifikat verstärkt Indexbewegungen um das Vierfache.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen. Infobox öffnen

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)