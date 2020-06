Dow Jones: Ist Übertreibung die neue Normalität?

Der Dow Jones (Dow Jones 27083.86 -0.69%) Industrial Index sollte aus technischer Sicht fallen – doch das war auch schon vor 1000 Punkten so. Der einzige Grund, warum es diesmal wirklich dazu kommen kann, ist genau dieser letzte Anstieg.

Aus einem rein kurzfristigen Blickwinkel läuft der Dow idealtypisch nach oben: Es hat sich ein Aufwärtstrendkanal ausgebildet (grün), dessen nördlicher Grenze bei aktuell 27’750 der Index folgt. Das untere Limit liegt derzeit bei 26’450 und dürfte die erste potenzielle Stabilisierungszone bei kleineren Schwächen darstellen. Eine weitere schwache Zielzone bildet der Bereich um 25’800/26’000 am unteren Rand des statistisch zu erwartenden Schwankungskorridors (dunkelgraue Bänder). Da der Dow diese Schranken aber gerade auch wieder nach oben verletzt, und dadurch heiss läuft, könnte auch eine Korrektur anschliessend nach unten überschiessen.

Am wahrscheinlichsten ist nun eine Seitwärtsbewegung mit einer unteren Grenze bei maximal 25’000 und einer oberen Grenze irgendwo bei 27’500/28’000. Stärkere Gewinne in Richtung des Allzeithochs würden an ein Wunder grenzen, zumal der Markt auch aus mittelfristiger Sicht viel von seinem Bewegungsspielraum (blau) nach oben ausgereizt hat. Dann reichen schon kleinere technische Barrieren, um einen Korrekturimpuls auszulösen.

Spannend bleibt auch, ob der Index sich oberhalb seines langfristigen Durchschnittspreises (violett) halten kann. In der Vergangenheit brauchte er dazu meist zwei Anläufe (rot / grün). Die Entwicklung der Jahre 2001 bis 2003 zeigt zudem, dass auch nach einer vollständigen Erholung ein weiterer starker Einbruch möglich bleibt. Dies ist auch 2020 so, wobei neue Tiefpunkte inzwischen wenig wahrscheinlich sind. Starke Rückschläge sind dadurch aber alles andere als ausgeschlossen.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)