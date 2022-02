Dow Jones: Jetzt nicht zu viel erwarten

Der US-Leitindex hat seine technische Ausgangslage für die kommenden Wochen wieder deutlich verbessert, dennoch gelten die Grundgesetze der Marktphysik auch weiterhin. Da der Markt an einem kleineren Wendepunkt angekommen ist, könnte sich Geduld auszahlen.

Der Dow Jones Industrial Index hat das Areal um 35’350 / 35’400 nach einer schnellen Erholung erreicht, was eine zumindest kurze Pause an dieser zwar im Gesamtbild eher untergeordneten, aber dennoch stärker gehandelten Wendezone begünstigt. Spätestens an der nächstfolgenden, ähnlich strukturierten Preisschwelle bei etwa 35’800 / 35’900 sollte es ansonsten zu einer Unterbrechung kommen. Solange der Markt jedoch die ehemalige Barriere verteidigt, die nach einem Rollentausch nun als erste schwache Nachfragezone bei 34’850 / 34’900 dient (grün), müssen sich Anleger wenig Sorgen machen.

Trading-Idee: Mit Produkten wie dem Short Mini Future der UBS (Valor 112898908) lässt sich das Depot gegen Verluste an den US-Börsen absichern. Wer dagegen jetzt auf eine Gegenbewegung nach oben spekulieren möchte, kann dies beispielsweise mit dem Long Mini Future (Valor 114782949) tun.