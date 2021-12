Dow Jones: Käufer bleiben verlässlich

Der Dow Jones Industrial Index setzt seine Bodenbildung fort, was das Risiko neuer Tiefpreise noch im laufenden Jahr täglich weiter reduziert. Insbesondere die Nachfrage an einer schon länger bewährten Kaufzone ist dabei ein wichtiger Faktor.

Der Dow hat erste technische Hürden sehr dynamisch zurückerobert, was die vorherige Abwärtsbewegung teilweise als Übertreibung nach unten klassifiziert. Vor allem der mittelfristige Nachfragebereich bei 33’500 / 34’000 scheint nach wie vor ein zuverlässiger Einstiegspunkt für Schnäppchenjäger zu sein. Das nächste Kursziel ist daher auch nun eher auf der Oberseite zu suchen, die Umsatzhäufung bei 35’600 / 35’900 bietet sich dafür im Intradaychart der Vorwochen an. Zumindest solange der Markt nicht wieder unter die erste kleinere Haltezone bei 34’500 / 34’750 zurückfällt und damit ein neues Schwächezeichen zeigt, was derzeit aber nicht zu drohen scheint.

Im Norden wird die Luft nach der schnellen 1000-Punkte-Erholung der Vortage aber vorerst auch etwas dünner, denn der obere Rand des kurzfristigen Schwankungsbandes (rot) ist fast erreicht – ebenso der Monatsdurchschnittspreis (blau), der oft für eine kleinere Atempause gut ist. Nach einer Pause stehen die Chancen allerdings gut, dass sich der Index wieder etwas mehr in Richtung seines mittelfristigen Aufwärtstrends bewegt (grün).

Trading-Idee: Mittelfristig ausgerichtete Long-Teilpositionen bleiben weiter haltenswert. Wer neu einsteigen oder aufstocken will, kann sich beispielsweise den Valor 48958674 der UBS ansehen. Das Papier hebelt Kursgewinne des Dow um den Faktor vier.

Schutz vor erneuten Schwächeanfällen bieten dagegen Zertifikate wie der Valor 112514464, die ein Minus des Dow in ein Plus verwandeln und ebenfalls um das Vierfache verstärken.