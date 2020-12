Dow Jones: Käufer gehen nicht aus

Der Dow Jones (Dow Jones 30'197.02 +1.12%) Industrial Index könnte kurzfristig vielleicht etwas langsamer steigen, aber für eine Trendumkehr ist die Nachfrageseite viel zu stark. Schon kleinere Rückschläge werden momentan wieder verstärkt zum Einstieg genutzt.

Der Dow ist zwar unter die Aufwärtstrendlinie gefallen, an der sich Marktteilnehmer in den Vorwochen orientierten (grün). Doch Anschlussverkäufe, die ein Verkaufssignal bestätigen würden, blieben aus. Stattdessen stabilisierte sich der Index bereits kurz darauf an seinem Monatsdurchschnittspreis (blau), der bei rund 29’800/29’900 derzeit die nächstgelegene markttechnische Haltezone bildet. Selbst stärkere Bewegungen auf der Unterseite bis 28’900/29’200 wären kein Drama, sondern liegen innerhalb des normalen Schwankungskorridors dieser Zeitebene (graue Fläche). Somit bleibt das nächste Orientierungskursziel hier unverändert um 30’400 an einer weiteren Trendgeraden oberhalb des aktuellen Kursniveaus (gelb).

Die mittelfristige Einschätzung gilt unverändert: Bereits das Ausbleiben von Gewinnmitnahmen nach dem steilen Anstieg im November war ein Stärkesignal, denn in einem von Verkäufern dominierten Marktumfeld wären danach verstärkt Profite realisiert worden. Dass der Dow dem Aufwärtstrend (grün) auf dieser Zeitebene bis derzeit maximal 31’400 weiter folgt, ist daher das auf längere Sicht wahrscheinliche Szenario.

Für eine Spekulation auf weiter steigende Kurse können risikofreudige Anleger zum Beispiel den Valor 53572690 der UBS (UBSG 12.58 +1.13%) verwenden. Kursbewegungen des Dow verstärkt das Long-Faktorzertifikat um das Vierfache.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



