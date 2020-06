Dow Jones: Käufer überreizen ihr Blatt

Der Markttrend zeigt auf der kurzfristigen Zeitebene steil nach oben, daran bestehen keine Zweifel. Doch der Dow Jones (Dow Jones 27360.07 -0.77%) Industrial ist bereits wieder in eine Übertreibung hinein gerutscht, das dürfte Konsequenzen haben.

Der Blick auf den Chart der der Vorwochen offenbart, dass der Index sich in einer dynamischen Aufwärtswelle befindet, ohne dass Umkehrsignale erkennbar werden. Doch zugleich fällt auch ein zunehmend überhitzter Zustand auf, denn die Kurse bewegen sich wieder auffällig stark ausserhalb ihres normalen Schwankungsbandes (dunkelgrau). Auch scheint der obere Rand des aktuellen Trendkanals (grün) erreicht zu sein.

Auch im mittelfristigen Chart ist das Potenzial vorläufig begrenzt, der Index hat hier nicht nur seinen statistisch normalen Bewegungsbereich verlassen (blau) sondern ist auch an einer früher bewährten horizontalen Umkehrzone angekommen. Zwar hat sich die Rally zuvor auch von stärkeren technischen Barrieren nicht aufhalten lassen, als der Dow beispielsweise über den populären 200-Tage-Durchschnittspreis (violett) gesprungen ist. Doch je länger ein Richtungsimpuls andauert, desto weniger erfordert es, ihn zu stoppen.

Es wäre ohnehin eine Ausnahmeerscheinung, dass der Dow sich in einem Bärenmarkt schon im ersten Anlauf wieder oberhalb seines langfristigen Mittelkurses etablieren kann (grüne Kreismarkierung). Dies geschah in der Vergangenheit oft erst nach einem Fehlversuch (rot). Eine Konsolidierung in Richtung 25’000 erscheint bei einer Gesamtwürdigung aller Einflussfaktoren daher zumindest chancenreicher als ein weiterer Durchmarsch zu neuen Höchstständen.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)