Dow Jones: Kanalgrenze bleibt in Reichweite

Positive Faktoren wie die freundliche Saisonalität und intakte Markttechnik entfachen immer wieder Kauflaune am amerikanischen Aktienmarkt. Nüchtern betrachtet ist das Chance-Risiko-Verhältnis für Neueinsteiger aber vor allem kurzfristig nach wie vor wenig attraktiv.

Infobox öffnen

Die Stimmung an der Wall Street bleibt weiterhin von viel Optimismus geprägt, wie auch die jüngsten Umfragen zeigen. Wenig überraschend schlägt sich dies auch im Kursverlauf nieder. Anleger die bereits investiert sind bleiben im Markt und setzen auf weiter steigende Kurse. Auf der anderen Seite gibt es noch zahlreiche Akteure, die auf kleinste Rücksetzer hoffen und bei fallenden Kursen ihre Aktienquote aufstocken. Dieses Zusammenspiel führt dazu, dass es nicht zu grösseren Verlusten kommt und der Markt stabil innerhalb bewährter Grenzen aufwärts läuft.

Perspektivisch werden die Avancen auf der Oberseite nur durch einen seit Monaten bestehenden Kanal (hellgrün) limitiert, der aktuell bei rund 33’700 verläuft. Über einen Zeitraum von rund vier Wochen steigt die Trendlinie um etwa 2,5% und eröffnet so allmählich neues Potenzial. Beschleunigt der Markt hingegen sein Tempo, liefert nur der aus Schwankungen ermittelte Prognosekorridor (graues Band) bei derzeit rund 34’200 noch ein statistisch relevantes Kursziel. Richtung Süden verlaufen die nächsten potenziellen Nachkaufbereiche und somit Wendezonen bei 32’950 und um 32’100/32’200.

Infobox öffnen

In der übergeordneten Perspektive bleibt das Bild ebenfalls unverändert. Mit Kursen um 33’400 steht der Dow wesentlich dichter an der nördlichen Grenze des blau eingezeichneten Normbereichs bei 34’200 als am unteren Limit bei etwa 31’100. Wer noch nicht investiert ist, hofft daher auf günstigere Kurse. Dieses Verhalten war bereits in den vergangenen Monaten mehrfach zu beobachten: Selbst kleinste Korrekturen wurden sofort gekauft, der Markt bleibt daher gut unterstützt.

Trading-Idee: Unverändert sind Zertifikate wie der Valor 48958674 der UBS geeignet, um an einem weiteren Aufwärtstrend des Index teilzuhaben. Dieses Papier verstärkt Schwankungen des Dow zugleich um den Faktor vier. Halten bedeutet aber nicht zwingend Kaufen: Für frische Positionen warten Anleger idealerweise ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis ab.

Weitere Informationen finden Sie hier.»

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)