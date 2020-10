Dow Jones: Kaufdruck steigt wieder

Der Dow Jones (Dow Jones 28425.51 0.43%) Industrial Index kratzt erneut an der nächstgelegenen technischen Barriere. Hält der Nachfrageüberhang diesmal an, rücken die alten Rekordstände des Marktes wieder in den Fokus.

Die letzten Kontakte mit der Zone um 28’200/28’350 verliefen für den Dow stets negativ (graue Pfeile): Es kam zu mehr oder minder ausgeprägten Korrekturen, doch diesmal könnte der Ausbruch gelingen, zeitweise notierte der Index in der zweiten Wochenhälfte bereits wieder oberhalb dieses Schwellenwerts. Damit steigen auch die Chancen, dass der Markt eine neue kurzfristige Tendenz nach Norden entwickelt.

Im mittelfristigen Chart ist erst das Areal um 29’400/29’600 wieder als potenzieller Wendebereich auszumachen. Doch der Weg dahin ist keine Einbahnstrasse, denn schon an der 29’000er-Marke endet derzeit der Schwankungskorridor dieser Zeitebene (blau). Ein erneuter Rückschlag in Richtung 27’500/27’700 ist vor dem Test der früheren Allzeit-Spitzenwerte einzukalkulieren.

Immerhin ist in Anbetracht der jüngsten Stärke des Dow eine schrittweise Auflösung von Absicherungspositionen ratsam, besonders mutige Trader können sogar auf der Long-Seite spekulieren, falls der Markt sich bis kurz vor Handelsschluss deutlich oberhalb der 28’350er-Marke behaupten kann.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)