Dow Jones: kein Grund zur Sorge

Der Deutsche Aktienindex ist aus markttechnischer Sicht zuletzt leicht überhitzt gewesen, da er sich bereits am Rande seiner statistisch «normalen» Bandbreite bewegt. Allerdings muss dies nicht zwangsläufig eine starke Korrektur nach sich ziehen.

Infobox öffnen

Mit dem jüngsten Anstieg auf gut 33’000 Punkte setzte der Dow seine Gewinnserie eindrucksvoll fort. In der Spitze kletterten die Kurse bis an die obere Grenze des steileren Aufwärtstrendkanals (hellgrün, Chart 2) und prallten von der Geraden nach unten ab. Ein weiteres Indiz für eine kurzfristig anhaltende Schwächeperiode ist der kürzlich ausgebildete Shooting Star (blaue Markierung). Bei diesem Muster steigt der Markt zunächst deutlich, bis zum aussagekräftigen Tagesschluss werden die Gewinne aber verkauft. Die Verluste am Freitag bestätigten die negative Signalwirkung des Shooting Star.

Unverändert positiv bleibt aber festzuhalten, dass der Index weiterhin komfortabel über dem Ausbruchsniveau um 31’650 notiert, das zugleich eine gute Nachkaufregion darstellt. Bereits vorgelagert ist am populären Monatsmittelwert (blaue Linie) mit erhöhter Kaufbereitschaft zu rechnen. Für den Dow besteht somit noch Spielraum auf der Unterseite, ohne den übergeordnet positiven Trend zu beschädigen.

Infobox öffnen

In der mittelfristigen Perspektive sorgen zahlreiche intakte Aufwärtstrends für Sicherheit. Selbst eine Rückkehr in den bis vor einigen Tagen noch limitierenden Kurskanal (dunkelgrün) würde nicht zu einer Neueinschätzung der Ausgangslage führen. Im Gegenzug steigt der Schwankungskorridor weiter und lässt aktuell Luft bis maximal 33’400. Damit verbessert sich allmählich wieder das Chance-Risiko-Verhältnis.

Trading-Idee: Unverändert sind Zertifikate wie der Valor 48958674 der UBS geeignet, um an einem weiteren Aufwärtstrend des Index teilzuhaben. Dieses Papier verstärkt Schwankungen des Dow zugleich um den Faktor vier. Halten bedeutet aber nicht zwingend kaufen: Für frische Positionen warten Anleger idealerweise ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis ab.

Weitere Informationen finden Sie hier.»

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen. Infobox öffnen

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)