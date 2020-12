Dow Jones: Keine Richtung ist auch ein Signal

Der US-Leitindex zeigte zuletzt eine stets kleiner werdende Handelsspanne. Diese muss er nun verlassen, aber auch der Ausbruch verläuft nur halbherzig. Dennoch lässt sich daraus ein leichter Indikator für den künftigen Trend ableiten.

Der Dow Jones (Dow Jones 29'861.55 -0.62%) Industrial Index schiebt sich durch eine anhaltende Seitwärtsbewegung zwangsläufig von selbst aus der immer enger werdenden Keilformation der Vorwochen (orange) nach unten raus. Ein bestätigtes Verkaufssignal ist das aber nicht, denn dafür wären ein Mindestmass an Dynamik und Anschlussverkäufe vorauszusetzen. Im Gegenteil stabilisierte sich der Index schon kurz darauf wieder an seinem Monatsdurchschnittspreis um 29’800 (blau), der häufiger Schaupunkt von frühen Bodenbildungen ist. In den beiden letzten Handelstagen der Vorwoche wurden Rückschläge an diesen Mittelwert intraday wieder verstärkt für Käufe bis Handelsschluss genutzt, erkennbar an den längeren unteren Lunten der Kerzen in der täglichen Candlestick-Darstellung der Preisbewegungen (grüner Pfeil). Ein erneuter Test der steigenden Trendgeraden um 30’350/30’400, die zuletzt als technische Barriere diente, bleibt daher aussichtsreich.

Bereits das Ausbleiben von Gewinnmitnahmen nach dem steilen Anstieg im Vormonat ist ein Stärkezeichen, denn in einem ausgeglichenen oder einem schwachen Markt hätten Investoren danach verstärkt Profite realisiert. Nach einer mehr oder weniger ausgeprägten Atempause ist daher davon auszugehen, dass der Dow dem Aufwärtstrend auf dieser Zeitebene (grün) weiter folgt. Das Potenzial innerhalb des entsprechenden Kanals reicht dabei bis über die 31’000er-Marke.

Wer die Konsolidierung zum Aufstocken von Long-Positionen nutzen möchte, kann sich beispielsweise den Valor 53572690 der UBS (UBSG 12.44 +0.2%) ansehen. Kursbewegungen des Dow werden durch das Long-Faktorzertifikat um das Vierfache verstärkt – allerdings in beide Richtungen, daher sollte der Kapitaleinsatz stets überschaubar bleiben.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)