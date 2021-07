Dow Jones: Kommt der Ausbruch noch?

Nach einer kurzen Zitterpartie scheint sich die markttechnische Ausgangslage noch vor dem Wochenende wieder zu beruhigen. Etwas Geduld werden Anleger jedoch auch weiterhin benötigen.

Der Dow Jones (Dow Jones 34'861.08 +1.28%) Industrial Index hat sich nach einem kurzen Intraday-Schwächeanfall am Donnerstag an seinem Monatsdurchschnittspreis (blau) und der knapp darunter verlaufenden horizontalen Wendezone bei 34’200 wieder stabilisiert. Nun wird er ein weiteres Mal an der Untergrenze der markanten horizontalen Verkaufszone bei 34’850 / 35’100 gehandelt.