Dow Jones: Konsolidierung kann sich ausdehnen

Der US-Leitindex hat das nächste Kursziel auf der Unterseite relativ schnell erreicht. Entscheidend wird nun sein, ob die Nachfrage dort für eine Bodenbildung oder nur für eine temporäre Unterbrechung der Korrektur sorgen kann.

(Dow Jones 30'211.91 +0.76%)" src="https://datawrapper.dwcdn.net/iDkUt/2/" width="300" height="135" frameborder="0" scrolling="no" aria-label="chart">

Die jüngsten Gewinnmitnahmen sind inzwischen gross genug, um den kurzfristigen Aufwärtstrend (grün) in eine Seitwärtsbewegung kippen zu lassen. Solange der Markt oberhalb von 29’750/29’800 weiter nachgefragt wird, ist die Prognose auf dieser Zeitebene immerhin neutral, kleinere Erholungen können sogar zurück bis 30’600/30’800 führen. Dort verlaufen verschiedene Orientierungslinien (rot, grün, schwarz) sowie der Monatsdurchschnittspreis des Dow (blau). Erst wenn der Index auch oberhalb dieser markttechnischen Hürden noch gekauft wird, steigen die Chancen auf eine schnelle Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends.

Im Vergleich zu der vorausgegangenen Aufwärtsbewegung des Dow Jones Industrial Index ist die aktuelle Korrektur nur ein Tropfen auf den heissen Stein und ist als gute Chance zum Einstieg in den übergeordneten positiven Trend zu sehen. Hält die momentane Schwächephase noch etwas an, liegt das nächste übergeordnete Kursziel bei 29’250 am unteren Rand des hier kalkulierbaren Schwankungskorridors (blau).

Trading-Idee: Korrekturen des Marktes sind aus heutiger Sicht nach wie vor als günstige Gelegenheit zum Einstieg in den nach oben führenden Haupttrend zu bewerten. Gegen diese Bewegung zu wetten, ist riskant. Sicherer fahren geduldige Anleger, die eine Atempause nutzen, um zu besseren Preisen in Long-Positionen wie beispielsweise den Valor 48958674 der UBS einzusteigen oder den bereits vorhandenen Bestand aufzustocken.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen. Infobox öffnen

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)