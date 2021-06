Dow Jones: Kontrollierte Korrektur

Der US-Leitindex setzt seine bereits in den Vortagen bemerkbare Konsolidierungstendenz fort. Im Gegensatz zur letzten Korrektur scheint dabei aber keine Verkaufspanik aufzukommen.

Der Dow Jones (Dow Jones 33'414.06 -1.21%) Industrial Index bewegt sich mit kleinen Schritten weiter nach unten und scheint sich nun auch südlich seines Monatsdurchschnittspreises (blau) zu etablieren. Immerhin liegen die jüngsten Tagesschlusskurse stets deutlich über den jeweiligen Tagestiefs, was die aufkommende Aktivität von Schnäppchenjägern zeigt. Auch bleiben die einzelnen Tageshandelsspannen bislang verhältnismässig gering, was in stärkeren Crashs nicht mehr der Fall ist. Das nächste Kursziel liegt unverändert bei 33’300 / 33’500 Punkten am unteren kurzfristigen Schwankungsband (grau).